Verdachte van neersteken vrouw in Den Dolder viel eerder mensen aan in Heerhugowaard

Afgelopen donderdag ging het helemaal mis op de Duivenhorst in Den Dolder. Omstanders vonden daar de vrouw op straat. Ze dachten eerst dat ze onwel was geworden, maar ze bleek te zijn neergestoken. De plek waar de vrouw werd gevonden is niet ver van de kliniek waar P. wordt behandeld.

De politie begon direct een zoektocht naar de dader en gaf een signalement vrij. Medewerkers van Fivoor herkenden Mert P. daarin. Hij werd vrijdagochtend aangehouden.

Aanvallen op nietsvermoedende voorbijgangers

RTV Utrecht meldt dat de verdachte uit Heerhugowaard komt. Ook zou hij in die plaats eerder in aanraking zijn gekomen met de politie, omdat hij in september 2022 willekeurige voorbijgangers zou hebben geslagen. Daarvoor werd hij gearresteerd, maar P. mocht het proces afwachten in de zorginstelling waar hij toen verbleef.

In februari 2023 viel hij weer willekeurige voorbijgangers aan. Hij werd opnieuw gearresteerd, maar die zaak werd eerst geschorst en later geseponeerd, omdat P. zou lijden aan een complexe psychiatrische stoornis. Uit een eerder vonnis blijkt dat P. volgens een psychiater een ernstige overtuiging heeft dat geweld in sommige situaties goed is en dat hij kampt met heftige wraakfantasieën.

Hij kreeg dus geen straf, maar P. werd wel gedwongen in de zorginstelling in Den Dolder geplaatst. Het Openbaar Ministerie dacht dat een gedwongen behandeling in een zorginstelling een betere oplossing zou zijn dan een celstraf.

Rechter achtte kans op herhaling groot

Volgens datzelfde vonnis achtte de psychiater de kans groot dat P. weer de fout in zou gaan als hij naar huis zou mogen. "Er zal nog veel nodig zijn om bij betrokkene een permanente gedragsverandering te bewerkstelligen", zei de rechter toentertijd. Nog geen jaar later wordt hij verdacht van het doodsteken van een 76-jarige vrouw.