Noodlijdend skatepark in Noord maakt doorstart: "Nieuw jaar, nieuw park"

'Een extra financieel zetje in de rug', noemt een woordvoerder van Mbarki, wethouder sport en bewegen, de nieuwste bijdrage. Hoe groot die precies was, is niet duidelijk. In totaal kreeg het skatepark de afgelopen jaren bijna een miljoen euro van de gemeente. "Het is een belangrijk park voor alle skateliefhebbers in de stad en daarom hebben wij ook geholpen het park te behouden."

De nieuwe eigenaar reageert op Instagram opgetogen. "Nieuw jaar, nieuw park! De afgelopen dagen hebben we met veel hulp van vrienden, familie en het team schoongemaakt, geverfd en we zijn nog steeds bezig met de renovatie." Het park is al wel een aantal uur per dag geopend voor publiek, zoals vanavond tussen 18.00 en 22.00 uur.

Klap op klap

Het skatepark kreeg de afgelopen jaren klap op klap te verduren, waaronder een mislukte overname, hogere personeelskosten, inflatie en huurverhoging. Los daarvan was het sowieso al een uitdaging om de locatie financieel rendabel te maken, zei directeur Nanja van Rijssen in oktober tegen AT5. Hoewel er veel ruimte is, kunnen er niet veel mensen tegelijkertijd in. "Dus we proberen sinds jaar en dag sponsors te krijgen, evenementen te organiseren en we hebben er een leuke horecatent bij. Maar nu zitten we door enkele tegenslagen op een breekpunt."

Een crowdfunding, waarmee duizenden euro's werden opgehaald, bleek niet genoeg om de kosten te dekken en dus leek het einde van het skatepark nabij. Maar dat einde is nu dus afgewend.