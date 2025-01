Graafmachine raakt oude gasleiding in centrum Hoofddorp: 15 huizen ontruimd

Het lek ontstond rond 9.30 uur tijdens werkzaamheden in de Parklaan. Behalve het opknappen van de rijwegen wordt daar ook de regenwater-afvoer aangepakt.

Daarbij is het misgegaan, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. "Een graafmachine heeft een oude leiding geraakt waar nog een restje gas in zat. Omdat dat gas in het riool terecht kwam, hebben we opgeschaald."

Opgevangen in nabijgelegen restaurant

Uit voorzorg werd de Parklaan afgezet en zo'n vijftien woningen in de straat ontruimd. "Daar werkte iedereen aan mee", aldus de woordvoerder. De geëvacueerde bewoners werden tijdelijk in een nabijgelegen restaurant opgevangen.

In de straat hing een tijdje een gaslucht, maar die verdween nadat de brandweer het lek provisorisch had gedicht. "Daarna hebben we niks meer gemeten." De ontruimde woningen werden na een half uur vrijgegeven, waarop de bewoners terug naar huis konden.