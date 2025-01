Politie deelt beelden van schietpartij in fastfoodrestaurant in Noord

Het incident vond plaats op 28 augustus. Rond 21.30 uur ontstond onenigheid tussen twee groepen jongeren. Een man uit de ene groep zou 'uit het niets' mannen uit de andere groep hebben geslagen. Hierop trok iemand van de tegenpartij een wapen, richtte deze op de 'aanstichter' en vuurde een kogel af, middenin het restaurant. Niemand raakte gewond.

De groep met daarin de schutter vluchtte vervolgens in de richting van een supermarkt op het Buikslotermeerplein. De andere groep verdween in de richting van Het Hoogt.

"Dit is een heftig incident met veel impact op de zowel de medewerkers van het restaurant als de klanten", aldus de politie. "We willen daarom graag weten wie de man op de beelden is. Ook zijn we op zoek naar de identiteit van het slachtoffer. We zouden graag met hem in gesprek komen."