Woningaanbod neemt toe, maar krapte "blijft onverminderd"

Dat er meer woningen beschikbaar zijn gekomen, komt onder meer door de verkoop van woningen die eerder te huur stonden. En dat is weer een direct gevolg van de nieuwe zogeheten Wet Betaalbare Huur, die het voor verhuurders minder interessant maakt om een pand aan te bieden op de huurmarkt.

De ontwikkelingen op de woningmarkt verschillen sterk per stadsdeel. Ten opzichte van het derde kwartaal nam het aanbod alleen toe in Centrum (15%), Zuid en Nieuw-West (beide 10%). In de overige stadsdelen was juist een daling te zien, met vooral een dip in Zuidoost (-11%). Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2023 is het beeld rooskleuriger: in alle stadsdelen nam het aanbod toe, en met name in Oost (89%). Kijkend naar de absolute aantallen, stonden het afgelopen kwartaal in Zuid de meeste woningen te koop, 538, en in Zuidoost de minste, 48.

Meer woningen verkocht

Er werden het afgelopen kwartaal ook meer woningen verkocht: volgens voorlopige cijfers 2.919 woningen. Dat is 35 procent meer dan in de drie maanden daarvoor en 27 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder.

"Het aantal transacties dat in het vierde kwartaal heeft plaatsgevonden is hoger dan in enig kwartaal in de afgelopen jaren, wat duidt op een hoog consumentenvertrouwen", zegt MVA-voorzitter Floris van der Peijl. "Hoewel het wereldtoneel onverminderd onrustig blijft, lijken mensen in het dagelijks leven klaar te staan voor grote beslissingen als het kopen van een huis. Onder andere geeft de stabiele hypotheekrente deze rust en zekerheid."

Overbieden

De mediane vraagprijs van een woning nam het afgelopen kwartaal iets af ten opzichte van het derde kwartaal: van 717.775 naar 707.572 euro. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder daalde de vraagprijs nihil, met 0,6 procent.

En er wordt nog altijd veel overboden. In het vierde kwartaal van 2024 betaalden kopers gemiddeld 7,7 procent meer dan de vraagprijs. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 4,6 procent. 79 procent van de woningen werd het afgelopen kwartaal boven de vraagprijs verkocht. Van der Peijl: “Overbieden is nog steeds aan de orde, ondanks het toegenomen aanbod en realisatie van nieuwbouw."

“Het consumentenvertrouwen is terug, het aanbod en het aantal transacties stijgt en kijkers zijn serieus", concludeert Van der Peijl. "Dit zijn tekenen die horen bij een gezonde woningmarkt, maar de realiteit is weerbarstiger. De krapte op de woningmarkt blijft onverminderd, ondanks het gestegen aanbod.”