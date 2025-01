Vuurwerkschade in Hilversum twee keer zo groot als jaar eerder

Kan schade aan deelscooters voorkomen worden?

Burgemeester Gerhard van den Top merkt op dat het vernielen van de deelscooters niet voor de rekening van de gemeente is. De les is wel om met de aanbieders van deze elektrische vervoermiddelen in gesprek te gaan om te kijken hoe dergelijke schade in het vervolg zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Welke mogelijkheden zijn er om het veiliger in te richten, is de vraag.

Dit vandalisme noemt de burgemeester ‘teleurstellend’ en ‘niet acceptabel’. Verder kijkt hij overigens wel terug op een fijn oud en nieuw in Hilversum. Van den Top spreekt in een brief aan de gemeenteraad over 'een relatief rustige en veilige jaarwisseling met enkele beheersbare incidenten'.

Lasershow was 'een succes'

“Op het Marktplein heeft de gemeente een succesvolle licht-, laser en vuurwerkshow georganiseerd waar 5.000 mensen van hebben kunnen genieten. De hoeveelheid vuurwerk die is afgestoken in de stad is vergelijkbaar met de rest van de middelgrote steden waarbij er geen sprake is geweest van ernstige ongevallen”, meldt Van den Top.

Bijna 71.000 euro schade; dat is net iets minder dan het schadebedrag van 2023-2024. Toen is er voor 35.811 euro gesloopt in Hilversum. Die geldsom was alweer een stuk flinker dan de editie van 2022-20223. In die nacht is toen voor dik 23.000 euro vernield aan gemeentelijke spullen. Net zoals alle voorgaande jaren heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan van vernieling bij de politie.