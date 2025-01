Bjorn strijdt verder tegen helmplicht op de snorfiets, nu bij de rechter

De petitie werd in 2022 dus goed ontvangen, maar het bleek niet voldoende. Daarom ging Bjorn (achternaam bekend bij de redactie) een stapje verder. "Ik rijd eigenlijk nooit in de winter, maar in 2023 ben ik bewust rondjes gaan rijden." Zonder helm welteverstaan.

Dat deed hij net zolang totdat hij een boete kreeg. Die boete vocht hij aan en dinsdag is hij te vinden in de Alkmaarse rechtbank. "Ik wil graag weten: wat vindt de rechter hiervan?"