Na 40 jaar huwelijk krijgt Astrid toch nog haar droomtrouwfoto op de trap van het stadhuis

Wanneer hij die avond verdrietig thuiskomt, vertelt hij zijn vader dat Astrid het weer heeft uitgemaakt. "Hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken en troostte me met de woorden: er zijn meer vrouwen dan kerken. Daar had ik zelf toch een iets ander beeld bij; er was echt maar één Astrid."

Een glimp van Astrid

Ruben probeert zijn droomvrouw op allerlei manieren terug te winnen. "In die daaropvolgende winter ben ik vaak langs de woonark gefietst. In de hoop een glimp van haar op te vangen, al zwierend over het ijs in haar lichtblauwe schaatspak", bekent hij. "Ik kocht een nieuwe jas, dure leren laarsjes en een grote bos bloemen. Maar ze liet me bij de deur afschepen door haar moeder."

Maar als hij uiteindelijk iets met een ander meisje krijgt, duikt Astrid toch weer op in zijn leven. "Ze nodigde me uit mee te gaan dansen bij dansschool de Vries in Alkmaar. Het werd een gepassioneerde avond, vol liefde. En vanaf dat moment voor het leven. Mijn verkering met Jacqueline heb ik de volgende dag uitgemaakt. Ik hoefde niet veel uit te leggen, want ze had mijn gevoelens allang in de gaten."