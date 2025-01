Danique (9) genas van leukemie en zamelt nu geld in voor zieke leeftijdgenootjes

De 9-jarige Blaricumse heeft al op verschillende manieren geld ingezameld voor KiKa. Zo haalde ze in vorig jaar 3.550 euro op door samen met haar moeder, bonusvader, broertje, nichtje en een vriend de 5K-Run te lopen tijdens de marathon van Berlijn.

Maar daar blijft het niet bij. Bij haar basisschool de Flevoschool in Huizen en bij de Frietboutique in Laren staan drie knaloranje statiegeldkliko's voor de deur. Het opgehaalde statiegeld uit deze kliko's wordt ook gedoneerd aan KiKa.

Genezen

Danique heeft zelf ook te maken kregen met kanker. Op tweejarige leeftijd werd bij haar leukemie vastgesteld. Gelukkig werd ze twee jaar later genezen verklaard.

Hoewel ze zich weinig meer kan herinneren van die tijd, weet ze hoe belangrijk het is om geld in te zamelen voor kinderen met kanker.

Blaricums jeugdlintje

Het jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren tussen 6 en 18 jaar die iets bijzonders hebben gedaan voor Blaricum. Zoals het opstarten van een inzamelactie of door iemand anders te helpen. Het jeugdlintje is anders dan een jongere die vrijwilligerswerk doet, dit is bedoeld voor éénmalige acties.