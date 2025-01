112-blog | Vertraging op A9 door ongeluk • Beelden: man schiet in vol fastfoodrestaurant

11.35 uur

De politie heeft beelden gedeeld van een schietpartij afgelopen zomer op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Op de video is te zien dat een man in een fastfoodrestaurant zijn vuurwapen trekt en een schot lost. De verdachte is nog voortvluchtig en de politie hoopt met het delen van de beelden op een doorbraak.