112-blog | Dode in woning Landsmeer na mogelijk misdrijf • Man lost schot in vol fastfoodrestaurant

22.13 uur

In een woning in Landsmeer is donderdagavond een overleden persoon gevonden, meldt de politie. Een verdachte is aangehouden en een misdrijf wordt niet uitgesloten. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is niet bekendgemaakt. De politie verwacht vrijdag meer informatie te geven over het incident.