Haarlemmermeer zet plannen rond omstreden PFAS-wasstraat Schiphol door, raad nu aan zet

Zo'n 150 bezwaren werden ongegrond verklaard, de rest was niet eens in behandeling genomen omdat die mensen 'te ver' van de opslag wonen.

Bij de stemming over de ontwerpverklaring voor de wasinstallatie, in juni vorig jaar, stemden behalve de coalitie (VVD, HAP, CDA en D66) ook PvdA en GroenLinks voor. De emoties in de zaal liepen hoog op. Een bewoonster van de Sloterweg trok zelfs de vergelijking met Tsjernobyl: "Ook daar was het gevaar ontastbaar, onzichtbaar, maar dodelijk. Als PFAS zo ongrijpbaar zijn, waarom slepen we dan zo met die grond?"

