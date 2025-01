Omstreden filmopnames op Wittenburg van de baan: "Niet bewust van impact op de buurt"

De filmproducent had bewoners per brief geïnformeerd over de op maandag 13 januari en dinsdag 14 januari geplande opnames. Gevraagd werd om bepaalde parkeervakken vrij te houden en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. Dinsdag zouden er wapens, politievoertuigen en acteurs in uniform te zien zijn. "Een gedeelte van deze opnames kunnen als schokkend worden ervaren", stond in de brief.

Gedenksteen

Een van de buurtbewoners liet aan AT5 weten dat ze na het ontvangen van de brief een klacht bij de gemeente probeerde te doen. Ze wees erop dat de filmopnames ook op korte afstand van de gedenksteen voor Bouchikhi zouden plaatsvinden en zei dat er op de nabijgelegen school nog leerlingen zitten die de dodelijke schietpartij toen hebben meegemaakt.

De filmproducent kreeg zelf ook klachten en maakte deze week in een nieuwe brief bekend dat de opnames geschrapt worden. "We waren ons niet bewust van de impact die dit zou hebben op de buurt, van de gevoelens die er heersen. Na het rondbrengen van onze buurtbrief bleek uit meerdere reacties van bewoners dat de buurt nog veel last heeft van wat er zich zeven jaar geleden heeft afgespeeld en dat onze plannen emoties hebben losgemaakt die wij niet hadden voorzien."

Excuses

In de brief worden 'oprechte excuses' aangeboden voor 'de onrust die wij mogelijk hebben gecreëerd'. "Wij hopen op uw begrip." Volgens de producent van de misdaadthriller had de gemeente wel een filmvergunning gegeven en was er al lange tijd contact met ambtenaren over de inhoud van de scènes.

De opnames zullen op een andere plek plaatsvinden, het is niet bekend waar dat is. Ook is het niet bekend waar de misdaadthriller over gaat.