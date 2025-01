Experimentele Werkplaats Noord vreest voor toekomst na stopzetten subsidie

Al veertig jaar worden bij EWP jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid om met hun handen te werken. Ze krijgen de kans om een technische basisopleiding te volgen en werkervaring op te doen. Een van de mensen is de 30-jarige Abdel. Sinds een paar maanden wordt hij bij EWP opgeleid tot loodgieter. "Ik heb in het verleden Metaal & Elektro gedaan op school, maar door omstandigheden heb ik dat niet kunnen afmaken. Ik probeer nu een nieuwe weg in te slaan."

Pensioen

Abdel krijgt les van Cees, die vroeger een loodgietersbedrijf had. Cees is net als de andere vakdocenten bij EWP met pensioen. "Een van de belangrijkste factoren hier is dat we in kleine groepjes lesgeven. Ik heb nooit meer dan vier leerlingen tegelijk. Zo kan je veel meer persoonlijke aandacht geven."

EWP draait volledig op vrijwilligers. En is financieel afhankelijk van fondsen en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Maar die bijdrage is vorig jaar al stopgezet. "Wij hebben vorig jaar niets meer gehad", zegt oprichter en voorzitter van EWP Henk Janissen. "De reserves die we nog hadden zijn nu op."