Onder de rook van Barcelona gaat Sem Dirks op het vierde niveau voetballen: "Siësta af en toe"

Het was nog even wachten totdat alles geregeld was, maar Dirks mag zich officieel speler van Terrassa FC noemen. Op zo'n half uurtje rijden van Barcelona, richting het binnenland, ligt de stad met ruim 200.000 inwoners. In het stadion van de plaatselijke FC is ruimte voor 11.500 toeschouwers. "De faciliteiten zijn wel vergelijkbaar met clubs in de eerste divisie. Het speelniveau is ook ongeveer gelijk."

Nederlandse enclave

Bij Terrassa FC komt Dirks in een Nederlandse enclave terecht. Quinten van den Heerik (oud-Telstar) en Gylermo Siereveld speelden al in Spanje en afgelopen week werd ook spits Tom Boere gepresenteerd. "Het was interessant hoe zij naar de toekomst kijken. Ze waren naar mij ook heel enthousiast en dat gaf een goed gevoel. En ja, Spanje ziet er ook goed uit, Barcelona in de buurt. Dat heeft ook invloed gehad op de keuze."