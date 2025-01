Bakker Ed Jonker vond liefde voor bakken terug na faillissement familiebedrijf

"Dat was heel vreemd, maar ook heel erg fijn", herinnert Ed zich. Na jaren keihard werken had hij ineens meer tijd voor zijn familie, sport en vrienden. "Met het bedrijf was ik wel 50 uur per week bezig, toen was er nauwelijks tijd voor iets anders."

De rust beviel hem en hij besloot een halfjaar te stoppen met werken. "Toen leerde ik; pas als je helemaal tot rust komt kan je beter nadenken." En waar de ene deur sluit, opent zich een ander, merkte Ed. Binnen no-time kreeg hij aanbiedingen om bij andere bakkerijen aan de slag te gaan, maar hij liet de verzoeken een tijd lang liggen.

Meteen een goed gevoel

Totdat molenaar Erik Dudink hem in het voorjaar van 2023 een berichtje stuurde. Of hij interesse had om de bakkerij onder molen de Krijgsman per direct te runnen. "Het voelde meteen goed", zegt Ed. Nog geen week later stond hij dan ook tussen zijn nieuwe collega's in Oosterblokker.

Tekst gaat verder onder de foto.