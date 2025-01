Na contractverlenging van zijn zoon legt vader Rafael van der Vaart de lat hoog

In 2023 maakte Damián van der Vaart de overstap van het Deense Esbjerg fB naar Ajax. Op dit moment speelt de 18-jarige zoon van Rafael van der Vaart wedstrijden voor Ajax onder 19.

Op de site van Ajax laat directeur voetbal Marijn Beuker weten blij te zijn met de contractverlenging. "Damián ontwikkelt zich sinds zijn komst naar Ajax erg goed. De volgende stap is aanhaken bij Jong Ajax."

Net zoals zijn vader is Damián een aanvallende middenvelder. In de jeugdopleiding bleek dat Damian ook over een goede traptechniek beschikt. Enige verschil met zijn vader is dat hij rechtsbenig is, terwijl senior linksbenig is.

In gesprek met ESPN laat Rafael van der Vaart weten dat hij veel verwacht van zijn zoon. "Ik durf bijna wel te zeggen dat zijn rechterbeen beter is dan mijn linkerbeen." Tussen 2000 en 2005 kwam Rafeal in totaal 156 wedstrijden uit voor Ajax en maakte in die periode 61 treffers.