Auto opladen in Amsterdam kwart duurder: "Dit is een zorgelijke ontwikkeling"

De laatste jaren betaalden de laadpaalaanbieders in Amsterdam ongeveer de helft van de energiebelasting, om zo het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. De voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders (VER), Leonie van den Beuken, vindt de prijsstijging 'onfatsoenlijk'. "Wij schrokken hier van, want dit is een hele forse verhoging", aldus van den Beuken. "De wegenbelasting is er voor elektrische auto's dit jaar ook bijgekomen en dan komen de laadprijzen er ook nog eens bij, dus voor een aantal mensen wordt elektrisch rijden gewoon erg duur", vertelt van den Beuken bezorgd.

Naast de stijging doemt er specifiek in Amsterdam nog een probleem op. "Bijna nergens in Amsterdam kun je bijvoorbeeld een laadpaal op je oprit realiseren. Dus je kunt vaak niet anders dan laden op de openbare weg", zegt van den Beuken over de situatie in Amsterdam. Maar de meeste frustratie van de VER komt voort uit het feit dat de ingestelde korting op de brandstofaccijns voor benzineauto's wel doorgaat tot 2025. "Er zit daar geen enkele logica in en ik vind het echt onfatsoenlijk", zegt ze over de keuzes van het kabinet.

Prijzen

De openbare laadpalen in de stad worden geëxploiteerd door Equans en TotalEnergies. De prijzen voor een kilowattuur bij Equans, de grootste aanbieder in de stad, steeg in 2025 met 7 cent. Wie op 1 van de 2800 laadpalen van het bedrijf wil laden betaalt nu 35 of 42 cent per kilowattuur, terwijl dat voor de jaarwisseling 28 of 35 cent kostte. Een stijging van 20 tot 25 procent.

De prijzen bij het bedrijf verschillen omdat de laadpalen onderdeel zijn van twee gemeenteconcessies. Bij TotalEnergies is het tarief voor 2025 in Amsterdam nog niet officieel bekend. Dat tarief was vorig jaar ook 35 cent. Bij bepaalde aanbieders is wel al te zien dat de prijs gestegen is naar 42 cent per kilowattuur.