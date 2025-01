Halsema bezorgd over niet-stemmers: "We verliezen Amsterdammers uit het oog"

Het rapport, met de naam 'Ondervertegenwoordigd Amsterdam', is in opdracht van de gemeente opgesteld naar aanleiding van het eerder verschenen onderzoek De Atlas van Afgehaakt Nederland uit 2021 van auteurs Josse de Voogd en René Cuperus. De gemeente wilde zien of de situatie in Amsterdam vergelijkbaar is. De onderzoekers concluderen onder meer dat er net als op landelijk niveau er ook in Amsterdam aan de randen van de stad minder vaak gestemd wordt. Concreet gaat het dus om Nieuw-West en Zuidoost.