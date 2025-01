Gemeente heeft autoluwe ambities, maar tegelijkertijd verdwijnen er P+R-plekken

Het is bekend bij de gemeente dat er naar de P+R in Noord veel auto's komen. Deze is vaak vol, bevestigen ook de gebruikers. Daarom stuit het bij automobilisten tegen de borst dat de gemeente ook heeft aangegeven op den duur de P+R bij Boven 't IJ te zullen sluiten. "Dat wordt echt ruzie maken om een plekje denk ik, dus dat wordt wat."

Verdwijnen van plekken opvallend

Het verdwijnen van P+R-plekken is om meerdere redenen opvallend. In de Agenda Amsterdam Autoluw uit 2020 staan het beter benutten en het uitbreiden van P+R-plekken juist genoemd als maatregelen om auto's uit de binnenstad te weren. Ook waarschuwde wethouder Van der Horst onlangs voor grote drukte op de weg in 2025.

Dat staat, ook volgens weggebruikers, haaks op wat er nu gebeurt op Zeeburg en staat te gebeuren in Noord. "Heel erg tegenstrijdig, maar dat is Amsterdam nou eenmaal, we zijn het gewend", aldus een automobilist. Een ander vult aan: "De burgemeester en wethouder wil graag dat de auto uit de stad gaat, dan moet je het vergroten in plaats van verkleinen, volgens mij."

Parkeren in de regio

Volgens verkeerswethouder Van der Horst gaan de overige parkeerterreinen voorlopig niet inleveren op capaciteit. Maar tegelijkertijd zijn het verminderen van P+R-plekken volgens haar wel de bedoeling. "Het is natuurlijk helemaal niet zo autoluw als we mensen aanmoedigen om naar Amsterdam te komen met de auto. In onze Hubsvisie hebben we opgeschreven dat we het liefst autobezoekers al eerder in hun reis naar de stad willen afvangen op parkeerterreinen in de regio."