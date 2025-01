Miljoenenproject kan van start: Westfries Museum begint na de zomer met verbouwen

Versoberen

Voor de verbouwing van het Westfries Museum is ongeveer 30 miljoen euro nodig, waarvan nog bijna 7 miljoen euro moet worden opgehaald. Dit ontbrekende bedrag is volgens directeur Ad Geerink cruciaal, maar hij heeft er vertrouwen in dat het lukt. "We zijn er druk mee bezig, en de eerste toezeggingen zijn al binnen. Als we dat bedrag binnen hebben, dan kunnen we alle plannen die we voor ogen hebben uitvoeren. Halen we minder geld op, dan zullen we onze plannen moeten aanpassen."

Dat betekent volgens hem dat de kantoorruimte versoberd moet worden. "Dat is een optie die we hebben. Ook wordt er gekeken of het funderingsherstel op een andere manier aangepakt kan worden. Dat ziet er hoopvol uit en levert een flinke besparing op."

Geen kelders, wel een tuinpaviljoen

Het museum krijgt een nieuwe fundering, wordt verduurzaamd, vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Oorspronkelijk zouden er ook kelders worden aangelegd als nieuwe expositieruimten, maar vanwege de hoge kosten werd dat plan vorig jaar geschrapt. In plaats daarvan komt er een tuinpaviljoen voor wisselexposities. "Anders is het museum niet rendabel, zoiets heb je nodig, ook om nieuwe doelgroepen te bereiken", legt Geerink uit. Hoeveel er al is binnengehaald, is niet bekend.

Het gaat museum gaat vanaf de zomer voor twee jaar dicht voor een grondige opknapbeurt. Medio 2027 moet het museum heropend worden. Bezoekers kunnen volgens Geerink mooie nieuwe zalen en exposities verwachten.

