Edwins gesprekdoosjes moeten mensen met Parkinson helpen als hun hoofd vastloopt

Scherder legt uit wat Parkinson is:

"Er is een tekort aan neurotransmitters in het brein. Die zijn heel belangrijk bij het functioneren van het hele brein. [...] De neurotransmitters waar we het hier over hebben zijn heel belangrijk voor de basale kernen in het brein, die zich bezighouden met onze grove motoriek, zoals bijvoorbeeld spierspanning en balans [...] Het hele motorische handelen krijgt daardoor een kwetsbaarheid."

In Nederland lijden ongeveer 60.000 mensen aan de ziekte Parkinson of een aandoening die daar op lijkt (Parkinsonisme). Het is wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte.