Stormloop op loten bij Gelukzaak waar winnend nieuwjaarslot werd verkocht

Het kan je niet ontgaan als je voor zijn winkel in het centrum van Heemskerk staat. Borden voor de deur, ballon pilaren bij de ingang en ook binnen slingeren uitbundige posters het megabedrag van 15 miljoen in je gezicht.

Het is niet de eerste keer dat er een grote prijs valt in de winkel van Bekker. Na alle hoogtepunten afgelopen jaren weet hij zeker dat je meer kans maakt als je bij hem een lot koopt. Op de vraag of hij niet zelf eens een keer iets zou willen winnen zegt hij nuchter dat hij niet jaloers is op de winnaars en dat dat onderdeel van zijn werk is.

Een eenzame fles champagne

Het is nog niet bekend welke Heemskerker met oudjaarsavond 15 miljoen heeft gewonnen. De kersverse multimiljonair is nog niet naar de winkel van Chris gekomen om hem te feliciteren. En dat terwijl er nog wel een reusachtige fles champagne op hem staat te wachten. Chris begrijpt dat wel. "Laat hij het vooral rustig aan doen, ik hoor het misschien wel een keer, de fles champagne blijft nog wel even staan".