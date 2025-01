Piloot Dara kreeg valse noodmelding door spoofing: "Meteen in hoogste staat van paraatheid"

"Gelukkig was het die dag mooi weer, het was overdag en we vlogen niet in de wolken. Dus we wisten: er zijn geen bergen in de buurt, dit is een valse waarschuwing", vertelt Dara. "Toch is het even unheimisch. Met z'n tweeën ga je meteen kijken: is er toch een kern van waarheid in deze waarschuwing, want je wilt het 100 procent zeker weten."

Conflictgebieden

Piloten zijn zich steeds meer bewust van de risico’s van spoofing en jamming in de cockpit. Deze verstoringen, waarbij navigatiesystemen worden misleid of uitgeschakeld, vormen een groeiend probleem. In 2024 ontvingen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ongeveer duizend meldingen van spoofing, ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Dit fenomeen doet zich vaak voor boven conflictgebieden, zoals Rusland, Oekraïne en het Midden-Oosten, waar het wordt ingezet om vijandelijke vliegtuigen of drones te verwarren. Helaas raakt ook de burgerluchtvaart hierdoor steeds vaker in de problemen.