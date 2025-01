Illegale mountainbikeroutes aangelegd en bomen omgezaagd in Schoorlse Duinen

In oktober kreeg de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de eerste meldingen binnen van illegale mountainbikebanen in natuurgebied de Schoorlse Duinen. Sindsdien zijn de locaties nauwlettend in de gaten gehouden. "We hadden de verdachten het liefst op heterdaad betrapt", zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst.

Samen met de politie en Staatsbosbeheer onderzoekt de Omgevingsdienst wie verantwoordelijk is voor de aanleg van de parcours. "We weten inmiddels dat het om meerdere personen gaat", aldus de woordvoerder.

Ernstig misdrijf

In het bos zijn op meerdere plekken illegale mountainbikeroutes aangelegd, met schansen, kuilen en andere obstakels. Daarnaast zijn er op verschillende locaties bomen gekapt.

Het vernielen en betreden van flora en fauna in dit beschermde natuurgebied is strafbaar en wordt gezien als een ernstig misdrijf. De overtreders kunnen rekenen op stevige maatregelen. Naast strafrechtelijke vervolging, overwegen de autoriteiten sancties zoals dwangsommen en het verhalen van de kosten voor herstel van het gebied.