Na rampjaar verliest Marlon (60) óók nog dierbare armband met trouwringen

2024 was een rampjaar voor Marlon (60). Na een ziekbed van 7 jaar overleed haar man Anton, en niet veel later stierf ook haar vader. Voor zijn dood had Anton hun trouwringen tot één armband laten omsmelten. Die heeft ze maar kort kunnen dragen, want tot overmaat van ramp raakte Marlon het dierbare sieraad onlangs kwijt. Nu vraagt ze de hulp van iedereen in Haarlem en Velserbroek om 'm terug te vinden.