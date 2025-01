De helft minder: Haarlemmers gooien 200 kilo weg aan restafval

Stinkende groenbak

Ruim een derde van het restafval bestaat uit resten van groenten, fruit en ander voedsel. Veel mensen zijn bang dat de groenbak gaat stinken of vliegen aantrekt als er etensresten in zitten. Zeker in de zomermaanden. Door het deksel van de bak op een kiertje te zetten en de bak niet in de volle zon te laten staan, kan die overlast al worden voorkomen.

In de supermarkt zijn ook speciale biologisch afbreekbare zakjes te koop, stop daar de etensresten in en doe ze dan in de groenbak. De zakjes zijn te herkennen aan het logo van een kiemplant. Mensen die zelf geen groenbak hebben, zoals bewoners van bovenwoningen, kunnen hun gft-afval in speciale afvalbakjes op het aanrecht verzamelen en dat in een keer naar de groencontainer op straat brengen.

365 klepopeningen per jaar

Door het invoeren van het maximaal aantal keer dat de afvalpas per jaar gebruikt mag worden, bestaat de angst dat er meer afval naast de containers wordt gedumpt. Of dat er zoveel tegelijk in de klep wordt gestopt, dat er storingen ontstaan. "Spaarnelanden heeft geen reden om aan te nemen dat er door de maatregel extra storingen ontstaan", meldt een woordvoerder.

"365 keer per jaar afval weggooien is nog erg ruim, veel Haarlemmers komen hier ook niet aan. Gemiddeld wordt er 50-100 keer per jaar een afvalzak in een container gegooid. We blijven net als altijd dagelijks monitoren hoe de containers erbij staan. Zodra er een melding bij ons binnenkomt, gaan collega’s op pad om het probleem te verhelpen."

