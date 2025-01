Het langzaamste verkeer, maar Amsterdam blinkt ook uit in roken, concerten en duur bier

Meeste miljoenenwoningen

De meeste miljoenenwoningen staan in Amsterdam. Voor meer dan 20.000 woningen moet je een miljoen euro of meer neertellen. De Oranje Nassaulaan in Zuid steekt er met kop en schouder bovenuit als duurste straat van Nederland: een woning kost hier gemiddeld 2.6 miljoen euro. De meeste miljoenenwoningen in een straat staan op de Keizersgracht. Bijna 600 woningen kosten daar meer dan een miljoen euro.

Meeste rokers

In de regio Amsterdam-Amstelland wordt het meest gerookt van heel Nederland. Bijna een kwart van de Amsterdammers steekt wel eens een sigaret op, namelijk: 24 procent van de volwassenen. Het landelijk gemiddelde ligt op 17 procent. Zelfs nu een pakje bijna niet meer te betalen is, rookt twaalf procent van de Amsterdammers dagelijks.

Meeste vegetarische restaurants

Hoewel je bij de meeste restaurants in de stad wel een salade geitenkaas kan bestellen, zijn er steeds meer restaurants te vinden waar helemaal geen vlees op het menu staat. Op dit moment zijn er rond de zestig vegetarische restaurants in de stad. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in Rotterdam. Zelfs van de wereldberoemde biefstuk van Loetje is een vegetarische optie. En we zijn ook niet vies van een vegan oliebol.

De meeste concerten per inwoner

Met onder andere de Stopera, Paradiso en het Concertgebouw kan je als muziekliefhebber in de stad elke avond wel een ander concert bezoeken. Volgens het CBS vinden de meeste concerten in vergelijking met de andere grote steden plaats in Amsterdam. Vooral popconcerten zijn populair. Afgelopen jaar stonden fans niet alleen in de rij voor Taylor Swift, maar ook voor hologramspopster Hatsune Miku.