Btw-verhoging treft dierenliefhebbers: kostenstijging voor voer en accessoires

Ze noemt de btw-verhoging 'best pittig'. Toch verwacht ze niet dat het voor haar klanten enorm veel verschil gaat maken. Een leegloop is dan ook niet wat ze vreest: "We geven hier het juiste advies, bij dierenproducten, daar kan geen webshop tegenop."

Ruilkastje op terrein knaagdierencentrum

Marleen Welbergen van Knaagdierencentrum IJmuiden verwacht voorlopig geen grote problemen door de btw-verhoging. "Ik verwacht niet dat het aantal dieren in onze opvang zal veranderen."

Ze wijst ook op het ruilkastje op het terrein van het centrum. Dit kastje bevat voedsel en dierlijke producten die het centrum niet nodig heeft. “Iedereen die het wat moeilijker heeft, kan daar af en toe een kijkje nemen.”

Voor sommige organisaties, zoals kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer, verandert er weinig door de btw-verhoging. Een medewerker legt uit: “Wij zijn een stichting, dus voor ons heeft de btw-verandering weinig impact.”

Anders zal dat zijn bij de dierenvoedselbank, verwacht Lockx. Volgens haar raakt de nieuwe btw-regel vooral de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, of net met de hakken over de sloot komen. "Het is schrijnend om te zien, maar benadrukt des te meer hoe belangrijk ons werk is."