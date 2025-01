Wijdemeren tevreden over eerste zomer van naaktstrand

Handhavers hebben geconstateerd dat de sfeer 'uitstekend' was op het naaktstrand. Afgelopen zomer hebben zich 'geen vervelende situaties' voorgedaan. Er waren alleen af en toe wat roepende en glurende jongeren met bootjes.

Wat verder opviel was dat het ‘nooit’ rommelig was, terwijl dat op de rest van het strand wel vaak het geval was.

Naaktstrand goed bezocht

Het naakstrand is goed bezocht, zelfs door mensen uit Duitsland en België. En zo gaat de opsomming nog wel even door in de tussenevaluatie van afgelopen jaar.

Sinds vorig jaar heeft Wijdemeren in dit recreatiegebied een naaktstrand. Dat is voortgekomen uit een verzoek van gaycamping Holland Men Camping en kwekerij Andromeda. Zij merkten dat er steeds meer vraag kwam naar een naaktstrand in de gemeente, mede omdat de strandjes in Maarsseveen overvol waren op zomerse dagen.

Politiek maakte zich hard voor naaktstrand

Dat het naaktstrand er kwam was uiteindelijk vooral te danken aan de Wijdemeerse gemeenteraad. Burgemeester, wethouders en het plassenschap zagen het naaktstrand niet zitten maar de gemeenteraad stemde tóch voor.