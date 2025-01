Waarom hoort 't Gooi eigenlijk bij Noord-Holland?

Woon je in het Gooi? Dan komen de namen Graaf Wichman, Gijsbrecht Van Amstel en Godelinde je misschien wel bekend voor.

Al die straten zijn vernoemd naar personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de regio. En dat heeft weer te maken met de reden waarom het Gooi uiteindelijk bij Noord-Holland is gaan horen.

Het heeft allemaal zijn oorsprong in de tijd van de Vikingen, vertelt Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad. “In 850 was Nederland onderdeel van het Duitse keizerrijk. De gewesten werden bestuurd door graven en bisschoppen. In onze streek waren dat de bisschop van Utrecht en de graven van Holland.”