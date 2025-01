Onderzoek: onrust bij ambtelijke organisatie Koggenland, maar verbetering is in de maak

Mei vorig jaar stapte Van Dolder op als wethouder. Voor velen een verrassing, maar er bleek al langere tijd een conflict te zijn met de ambtelijke top. In haar ontslagbrief haalde ze stevig uit. Fouten zouden zonder consequenties blijven, en de macht zou bij de ambtelijke top liggen. De grens voor Van Dolder was bereikt toen een nieuwe gemeentesecretaris eerst nog vijf maanden lang voor 20.000 euro per maand werd ingehuurd.

Oud-wethouder voelt zich niet veilig op de werkvloer

Ze voelde zich niet meer veilig op de werkvloer, zo vertelde ze onlangs nog in een interview. Daarop werd onderzoeksbureau Berenschot ingezet om de cultuur op het gemeentehuis onder de loep te nemen.

En dat rapport is nu openbaar. Tot verrassing van de voormalig wethouder, die het onderzoek via de media te zien krijgt. 151 medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld (65% van het totaal) en met nog eens 27 mensen zijn verdiepende gesprekken gevoerd. "Maar niet met mij", zegt Van Dolder.

Terwijl het onder meer haar klachten waren die wel zijn onderzocht. Volgens de oud-wethouder zouden ambtenaren het voor het zeggen hebben. En ook was er wantrouwen richting inwoners en ondernemers.

Klachten van oud-wethouder worden niet herkend

Maar volgens de onderzoekers is dat niet het geval. "Uit de interviews komt naar voren dat de

gesprekspartners dit niet herkennen." Maar dat valt volgens Van Dolder in de categorie van de slager die zijn eigen vlees keurt.

"Helaas zijn ex-werknemers, inwoners en ondernemers hierover niet gehoord. Je kunt de mate van dienstbaarheid van de ambtelijke organisatie alleen goed beoordelen als je je oor ook buiten het gemeentehuis te luister legt."

Hoewel een groot deel van de ondervraagden positief reageert, is dat niet het volledige beeld. Het blijkt een organisatie met twee gezichten. Een prettige, sociaal veilige werkomgeving, maar ook plek waar veel onrust heerst.

Reorganisatie in 2022 aanleiding voor problemen

Oorzaak is een moeizame reorganisatie in 2022. Met een groot personeelsverloop en hoge werkdruk als gevolg. Er moeten flink wat interimmanagers worden ingehuurd. Was de inhuur van extern personeel in 2020 nog 5 ton, in 2023 was het al 2,4 miljoen euro, zo bleek eerder uit onderzoek van NH.

Tussen eind 2023 en begin 2024 komt er vervolgens een piek aan meldingen van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen. Waarbij het gaat om verschillende medewerkers en bestuurders. Daarop is uiteindelijk actie ondernomen. Onder meer met een nieuwe gedragscode en een vernieuwd integriteitsbeleid.