Vreugde bij het waterschap: otter gespot langs IJsselmeerkust

Het was als een Sinterklaascadeautje voor ecoloog Simone van Dam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Op 5 december kreeg ik een telefoontje dat er een otter met een wildcamera was vastgelegd. De foto bleek een maand eerder gemaakt met een van de camera’s, die langs de randen staan van ons gebied. Hij staat mooi vol in beeld."

"De SD-kaartjes van die camera's worden eens in de zoveel tijd uitgelezen. Ze staan er eigenlijk om bevers waar te nemen. Die willen we hier liever niet hebben, want die zijn heel goed in graven en daardoor een risico voor onze waterveiligheid. Maar voor de otter staat onze deur wagenwijd open."

Locatie blijft geheim

Waar precies de otter is gespot, dat blijft geheim. Het zijn namelijk zeer schuwe nachtdieren. "Het was aan de oostelijke rand van ons beheergebied." Ergens aan de kant van het IJssel- of Markermeer dus. "Het is een bedreigde diersoort, dus we willen 'm in alle rust het gebied laten ontdekken. We weten ook niet of het een voorbijganger is of dat hij daar nog steeds zit."

De otter was lange tijd uitgestorven in Nederland. "In 2002 zijn ze opnieuw uitgezet en die populatie is aan het groeien. Er zitten er al veel in Flevoland en Friesland, dus ze kunnen van verschillende kanten naar ons toe komen."

Tekst gaat verder onder foto.