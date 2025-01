Verdachten betrokkenheid dodelijke schietpartij Osdorp twee weken langer vast

Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer die op 3 januari in Hoofddorp werd aangehouden en om een 29-jarige man die in de nacht van 4 januari in Rotterdam werd opgepakt. De Amsterdammer wordt verdacht van moord in vereniging, dan wel het uitlokken van de moord. De man die in Rotterdam werd aangehouden wordt ook verdacht van moord in vereniging en wapenbezit. Beide verdachten zitten nog in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun.

Inval Rotterdam

Een derde verdachte werd op 4 januari doodgeschoten door het arrestatieteam tijdens de inval in een woning in Rotterdam. Bij de inval werd er op een lid van het arrestatieteam beschoten. Hij werd geraakt, maar raakte niet gewond. Het arrestatieteam reageerde daarop door ook te schieten.

Naast de verdachte die dodelijk geraakt werd, waren er nog twee verdachten in de woning aanwezig (waaronder de 29-jarige man). De derde aanwezige in de woning is inmiddels vrijgelaten en is geen verdachte meer in de zaak.

Criminele milieu

De schietpartij in Osdorp vond op 30 december plaats. Het dodelijke slachtoffer werd aangetroffen in een gang van een kelderbox en werd aangetroffen door een buurtbewoner. Volgens de politie ging het in Osdorp niet om een willekeurig slachtoffer. "We denken wel echt dat dit zich heeft afgespeeld in het criminele milieu", aldus de politiewoordvoerder eerder.

De politie hoopt op meer tips over de dodelijke schietpartij. "En omdat we denken dat het zich heeft afgespeeld in het criminele milieu, kan men zijn informatie ook delen met Team Criminele Inlichtingen. En dat wil zeggen, dat als je informatie deelt met de politie, je naam nooit in het dossier komt."

AT5 maakte deze week dit item over de inval in Rotterdam: