Tandartsen openen praktijk voor mensen met een kleine portemonnee

In Nederland vermijden 650.000 mensen de tandarts, uit angst voor een hoge rekening. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen. Hierdoor kunnen eenvoudige klachten verergeren.

Ted ging jarenlang niet naar de tandarts vanwege zijn schulden. "Als je weet dat je de tandarts niet kan betalen, stel je een bezoek uit." Uiteindelijk moest hij een groot deel van zijn tanden eruit laten halen. "Ik had gewoon een rotte bek, alles stond schots en scheef."

Schamen voor gebit

Ineke zag in haar praktijk de gevolgen van het vermijden van een tandartsbezoek. Naast impact op de gezondheid heeft het ook invloed op het dagelijks leven. "Schaamte over je gebit en mondgeur kunnen leiden tot een sociaal isolement of verminderde kansen op de arbeidsmarkt." Daarom besloten Ineke en Marco een nieuwe praktijk te openen, waar ze per 1 januari naast reguliere mondzorg ook mondzorg voor mensen bieden die het zelf niet kunnen betalen.

Marco en Ineke werken nauw samen met de gemeente, die mensen doorverwijst die in aanmerking komen voor mondzorg voor minima. Het gaat om inwoners van de gemeente Hoorn die al lange tijd niet naar de tandarts zijn geweest en de zorg niet zelf kunnen betalen.

Daarnaast werken de tandartsen samen met laatstejaars studenten tandheelkunde in Amsterdam. "De studenten helpen mee met het project en leren ondertussen hoe het is om te werken in een echte praktijk. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie."

