Verkeerschaos laat op zich wachten na afsluiten spoorovergang in Heerhugowaard

Het is een megaproject en om alles voor elkaar te krijgen, is de weg sinds afgelopen maandag volledig afgesloten. Dat is behoorlijk ingrijpend voor wie woont of werkt in Heerhugowaard: de Zuidtangent is normaal gesproken een van de belangrijkste routes om de stad in of uit te gaan. Ook sluit de weg aan op de belangrijke verkeersader N242. De weg staat ook zonder werkzaamheden regelmatig vast.

Maar ook aan die kant, bij de N242, is weinig aan de hand. Daar zit verkeersregelaar Theo in zijn auto. Sommige automobilisten lijken hier wel minder goed op de hoogte van de afsluiting. Binnen een paar minuten keren meerdere auto's op de kruising om, terug naar de N242. "Ik ben gestopt met ze te tellen", zucht Theo.

Tekst loopt door onder de foto.