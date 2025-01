Deelbakfietsaanbieder Baqme geeft vergunning gedeeltelijk terug aan gemeente

Baqme won vorig jaar de aanbesteding van de gemeente om de exclusieve aanbieder te zijn voor de deelbakfietsen en won daarmee van Cargeroo, het bedrijf die eerder de aanbieder was. Met de vergunning mag Baqme 750 deelbakfietsen plaatsen in de stad, maar dat aantal lijkt het bedrijf maar niet te halen.

In de stad zijn nu zo'n 300 fietsen van het bedrijf te vinden, ruim de helft minder dan de beoogde 750. Of het geringe aantal fietsen de reden is geweest voor het teruggeven van de vergunning voor het westelijke gedeelte van de stad, is niet duidelijk. Daar kan de woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst vanwege een juridische procedure niets over kwijt. Wel wordt in het commissiedebat van volgende week in de gemeenteraad besproken over dat het bedrijf mogelijk niet voldeed aan de vergunningseisen en dat de gemeente een last onder dwangsom had willen opleggen.

West nu deelbakfietsloos

Baqme heeft de fietsen die in West en Nieuw-West stonden weggehaald en richting Oost, Zuid en Zuidoost gebracht, waar hun vergunning nog wel loopt. Daardoor is de westelijke kant van de stad nu deelbakfietsloos. Je kan wel alsnog met een Baqme-fiets van Oost naar West fietsen, maar je kan die daar dan niet op slot zetten.