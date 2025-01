Ontroerende televisie: waarom de brandweer eregast was op de bruiloft van Marion en Karim

Het verhaal van Marion en Karim is één van vele ontroerende TV-momenten in Noord-Holland van de afgelopen 25 jaar. Zo raakten we ook ontroerd door door een 95-jarige dame die nog één wens had: een luchtballonvaart. Of weet je nog hoe Alkmaar in 2009 uitliep toen AZ met Louis van Gaal landskampioen werd? Bekijk alles hieronder in de jubileumuitzending 25 jaar Noord-Holland in beeld.