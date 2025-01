Vuurwapen gericht op medewerkers en klant bij overval op Beverwijkse telefoonwinkel

Vluchtroute

De verdachten sloegen op de vlucht met een scooter. Die scooter werd later teruggevonden en bleek gestolen. Die scooter is afgelopen zaterdagavond gedumpt. Een getuige heeft op 4 januari rond 19.45 uur gezien dat het voertuig in een sloot van park Overbos werd achtergelaten. Gelegen tussen Foreestpad en de Hoflanderweg.

Daar zag hij iemand in een grijze Ford Fiesta stappen. De politie is op zoek naar beelden van deze auto, bijvoorbeeld via dashcams.

Signalementen

Verdachte één is de man die de aanwezigen met een hamer op afstand hield. Hij heeft een getinte huidskleur, mogelijk donkergetint, en hij is aan de slanke kant en tussen de 1 meter 65 en 1 meter 75 en is tussen de 15 en 20 jaar oud. Hij is in het zwart gekleed en had een Under Armour sporttas bij zich.

De tweede man had een vuurwapen bij zich. Hij is licht getint en is slank en is ook tussen de 1 meter 65 en 1 meter 75. Ook hij is tussen de 15 en 20 jaar oud en is in het zwart gekleed. Hij draagt hier tijdens de overval een grijze geblokte sjaal om zijn gezicht te bedekken.

De politie wil meer weten over bovenstaande jongens, maar ook over de gebruikte vluchtauto. Als je iets weet, neem dan contact op met de politie.