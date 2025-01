Gladheid en kou in de provincie, maar vanmiddag komt er een zonnetje

De dag begint vandaag met weinig bewolking en lage temperaturen rond de 2 graden. Plaatselijk kan het glad zijn. "Oppassen geblazen dus!", aldus weerman Jan Visser. Het KNMI heeft vanwege de gladde wegen code geel afgegeven. Rond 10 uur wordt dat weer ingetrokken.

Langs de kust is het iets warmer, met temperaturen van ongeveer 5 graden. In de middag loopt het kwik op naar 5 à 6 graden en laat de zon zich geregeld zien. Aan de kust waait er in de ochtend een krachtige wind, maar die neemt later op de dag af. Vanavond is het vrijwel windstil.

Vooruitblik

Morgen krijgen we te maken met winterse buien vanaf de Noordzee, afgewisseld met zonnige momenten. De wind wordt opnieuw krachtig aan de kust. Vrijdag brengt vergelijkbare omstandigheden, met winterse buien en kans op hagel, wat opnieuw gladheid kan veroorzaken.

In het weekend blijft het rustig en droog, met af en toe ruimte voor de zon. Perfect weer om er even op uit te gaan!