Koen verloor honderdduizend euro door fraude, maar hij is niet de enige: "Dit kan iedereen overkomen"

Misvatting

Volgens Verhagen is het een hardnekkig misverstand dat online fraude alleen bij oudere slachtoffers gebeurt. "Mensen denken altijd dat het alleen senioren overkomt, 'als je zestig plus bent weet je niks van de digitale wereld, of te weinig, dus dan word je slachtoffer', enkel dat gegeven is een misvatting", legt Verhagen uit. "Het doet zich voor in alle leeftijdscategorieën en zelfs de categorie rond de dertig die zich het meest op het internet begeeft, wordt het vaakst slachtoffer."

Volgens Verhagen wordt minimaal één op de tien Nederlanders sowieso opgelicht. "Het is niet de vraag of, maar wanneer je wordt opgelicht."