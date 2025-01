Hoe Koen binnen één klik honderdduizend euro aan bitcoins verloor

De ICT- en data-analist kwam in 2017 via een collega in aanraking met crypto. Een manier om een beetje geld te kunnen verdienen, zo vertelt Koen erover in zijn huis in Haarlem. “Het ging golvend, maar het was echt wel een succesverhaal: mijn geld is sindsdien heel veel meer waard geworden, totdat op een gegeven moment die crimineel eraan te pas kwam."

Blinde paniek

Koen krijgt, zo lijkt het, vanuit cryptoplatform Bitvavo een sms en ziet een bericht met als afzender ook daadwerkelijk datzelfde Bitvavo. “Er is succesvol ingelogd in jouw account vanuit Berlijn, Duitsland. Bent u dit niet? Bel dan dit nummer”, zo luidt de sms. “Ik denk: 'oké, dit is foute boel'. Ik ren naar boven en ik bel ze. Bij mijzelf intern ga ik van dat ik een beetje geschrokken was naar blinde paniek. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest.”