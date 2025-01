Amsterdam is langzaamste verkeersstad van Nederland: 23 minuten voor 10 kilometer

Ook de traagste dag van het jaar was in de stad. Wie toen 10 kilometer met de auto moest afleggen deed er op 6 september maar liefst 29 minuten over. De vakantieperiode was net voorbij, er waren nog altijd veel werkzaamheden in en rond de stad, waaronder aan de Zeeburgerbruggen op de A10-Oost.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst noemt het 'hard nodig' dat de snelheid in het verkeer in de stad omlaaggaat. "De stad wordt steeds drukker en voller. Ik ben erg bezorgd over de verkeersveiligheid en het grote aantal slachtoffers dat elk jaar weer bij een ongeluk betrokken raakt. Het is in veel gevallen ook echt sneller om de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer er ruimte blijft voor de mensen die echt afhankelijk zijn van de auto."

Internationaal gezien valt het mee

Waar de files in de stad tot ergernis leidt bij automobilisten, valt de reistijd internationaal gezien nog wel mee. Op de wereldranglijst staat de stad op een 136e plaats, en zelfs op de ranglijst van Europese steden is Amsterdam 'pas' terug te vinden op de plek 62.

De ranglijst voor Europa wordt aangevoerd door Londen, waar je 33 minuten doet over 10 kilometer. In totaal doe je in zes Europese steden meer dan een halfuur over die afstand. Bovenaan de wereldranglijst staat het Colombiaanse Barranquilla, waar je gemiddeld 36 minuten deed over een afstand van 10 kilometer.