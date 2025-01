Voorrang op een woning als je al langer in de buurt woont: "Ik ken hier elke straathoek"

Angel werkt in een seksshop in de binnenstad, maar wil graag in Nieuw-West blijven wonen. "Hier voel ik me thuis. Ik ken hier elke straathoek en de ondernemers. Ik vind het belangrijk om in mijn eigen stadsdeel mijn leven op te bouwen." Ze woont nu nog bij haar ouders en een eigen plek vinden is tot nu toe lastig gebleken. Maar in Opportuna maakt ze dankzij stadsdeelbinding kans op een eigen plek.

Stadsdeelbinding is een voorrangsregeling voor mensen die de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar aan één stuk in datzelfde stadsdeel hebben gewoond. Goed voor het buurtgevoel, zegt stadsdeelbestuurder Sandra Doevendans (PvdA). "We helpen mensen uit het stadsdeel om een woning te vinden. Daarmee helpen we ook de sociale cohesie, ook als je ziet dat onze jongeren een groot aandeel van de mantelzorg oppakken."

Altijd 25 procent

Stadsdeelbinding werd in 2024 al een keer toegepast op een kleiner complex: in De Houten Leeuw van Stadgenoot ging het om dertien woningen. Opportuna is een groter complex, dus de stadsdeelvoorrang wordt hier op 43 woningen toegepast.

In de nabije toekomst zal het vaker worden toegepast. Voor 2025 zijn er in totaal elf complexen aangewezen waar stadsdeelbinding wordt toegepast, waarvan negen van woningcorporaties. In de Huisvestingsverordening staat om welke complexen het gaat.

De schaal waarop stadsdeelbinding wordt toegepast, is altijd hetzelfde. "De voorrang geldt conform de Huisvestingsverordening altijd voor 25 procent van de woningen in het complex die vrijkomen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Eerste verhuring

Het is niet zo dat de voorrang voor eigen bewoners altijd van kracht blijft: stadsdeelbinding geldt alleen bij de eerste verhuring van nieuw opgeleverde wooncomplexen. "Daarna is de voorrang niet meer van toepassing", schrijft een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Na een verhuizing is het op dit moment juridisch nog niet mogelijk om daaropvolgende bewoners uit het stadsdeel nogmaals voorrang te geven. Doevendans: "We kijken nog naar de mogelijkheden daarvoor."

Lisa Angel staat lager dan plek 43, het aantal woningen dat vrij is gemaakt voor de voorrangsregeling. Toch blijft ze positief: "Laten we hopen dat heel veel mensen afzeggen."