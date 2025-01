Klein protest in Castricum voor Palestina: "Onze stem kan het verschil maken"

Wat doen twaalf mensen met Palestijnse vlaggen om klokslag 17.30 in het donker op het station van Castricum? Loes, één van de organisatoren legt uit: "Afgelopen maanden gingen we iedere keer naar demonstraties in grote steden als Amsterdam en Den Haag. In november zeiden we tegen elkaar: waarom demonstreren we niet in ons eigen dorp?"

Samen met Lucas begon ze CastricumforPalestine en vandaag staan ze voor de tweede keer met vlaggen, luidsprekers en protestborden aan de voorkant van het station. De plek en tijd leek hen logisch in een klein dorp als Castricum: "Tijdens de spits op het station zie je in korte tijd de meeste mensen."

Sit-ins op stations

"Protesteren heeft zin, ook hier", benadrukt Lucas. "Het helpt voor mijn eigen gevoel van machteloosheid, maar ik geloof ook dat we verschil kunnen maken."

Castricum is niet de enige plaats in Noord-Holland waar protesten worden georganiseerd. In de hele provincie organiseren groepen zogenaamde sit-ins, vaak op stations. Zo ook in Zaandam, waar Mar iedere donderdag een uur demonstreert met zijn organisatie ZaankantersforPalestine. Hij is vandaag in Castricum om mee te doen aan het protest.

Niet iedereen was het eens met de demonstranten. Één man beschuldigde de groep van steun voor Hamas en riep op om de gijzelaars te bevrijden. "Israel heeft het recht zich te verdedigen tegen Hamas. Er is hier geen sprake van genocide." Hij werd door de handhaving bij de groep weggehouden.