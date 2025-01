Honderden parkeerplekken in de Jordaan verdwijnen: "Een pleurisbende"

Reactie stadsdeel Centrum

"De straten in de Jordaan zijn van oudsher smal met weinig ruimte op straat. De gemeente heeft gekozen voor het verbeteren van de openbare ruimte en vergroten van de leefbaarheid. Dit kunnen we doen door auto's van de straat te halen. Door de parkeergarage verdwijnen de auto's onder de grond en is er meer ruimte voor fietsen en groen op straat. We snappen dat het voor bewoners wennen is, we houden in de gaten hoe de situatie op straat is."