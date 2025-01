Omwonenden Schiphol reageren gelaten op gedoogde geluidsoverlast: "Oud nieuws"

De ILT zelf is al tijden niet blij met die beperkingen, vertelt een woordvoerder. "Voor ons is het belangrijk dat we bewoners kunnen beschermen tegen overlast, en zoals het nu gaat kunnen we dat niet." Ze hopen daarom dat de verantwoordelijke minister Madlener (PVV) snel ingrijpt. "We hebben in 2021 ook al een signaal naar de toenmalige minister afgegeven. Het beperkt ons in onze handhavende rol."

De kans dat de minister op korte termijn met een oplossing gaat komen is klein, zegt Sietske van den Broek, van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. "De minister werkt nu aan een nieuw plan voor het vliegverkeer, maar daar liggen nog allemaal beren op de weg. Denk daarbij niet alleen aan de geluidsnormen, maar ook aan stikstof- en natuurvergunningen. Het is een oerwoud waar je niet zomaar doorheen komt."