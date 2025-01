Zeehondenpup Freek moet flink eten om op krachten te komen: "Het is nog spannend"

Freek ligt momenteel, samen met vijf andere zeehonden pups in de quarantaine-afdeling van Ecomare. Hier liggen de dieren die nog extra zorg nodig hebben. Buiten zitten twee pups die al weer wat verder opgeknapt zijn. Het is inmiddels volop het seizoen van jonge, grijze zeehonden die hulp nodig hebben. Maar Freek is er wel het ergst aan toe.

"Freek weegt nu 11,9 kilo", vertelt dierverzorger Tjerk Eckeveld van Ecomare, "Wij brengen de zeehonden weer terug naar zee als hun gedrag dat toelaat. Als ze weer goed, zelfstandig eten. Dan zitten ze ongeveer op zo'n 20 kilo. Dus Freek heeft nog een lange weg te gaan. Hij moet zijn eigen gewicht er nog bij eten."

Grootste roofdieren van Nederland

In zijn hok in de quarantaine ligt Freek onder een warmtelamp uit te rusten. Dierenverzorger Lisanne neemt hem bijna in de houdgreep om hem vis toe te dienen. "Zeehonden zijn de grootste roofdieren van Nederland. Dit is dan nog maar een kleintje maar ze kunnen je heel hard bijten en dan kan je allerlei infecties krijgen."

