OM eist taakstraf tegen chauffeur Cordaan na fatale val 84-jarige vrouw in rolstoelbus

"Een vreselijk en noodlottig ongeval waarbij mevrouw om het leven is gekomen. Niemand heeft dit gewild en het verdriet bij de nabestaanden is groot", stelt de officier van justitie vandaag tijdens de strafzaak van de 55-jarige man.

De verdachte, P.O., is al enige tijd vrijwillig chauffeur bij Cordaan als hij op 26 januari 2024 de vrouw ophaalt bij de dagbesteding in Diemen. Nadat andere passagiers zich hebben geïnstalleerd in de bus, helpt hij het slachtoffer via de lift de bus in, maar vergeet haar te zekeren met een gordel. De verdachte spreekt vandaag over een 'error' in zijn hoofd tijdens de werkzaamheden. "Er stond die dag veel wind en ik stond op een onhandige plek op de weg. Ik wilde zo snel mogelijk van die situatie af waardoor ik ben vergeten de vrouw vast te zetten. Ik had tegen mezelf moeten zeggen: 'die rolstoel eerst' en dat deed ik normaal ook. Ik heb wel de gordels van de andere passagiers en rollators vastgemaakt en toen ben ik gaan rijden", aldus O..

Pijn aan pols en nek

De eerste twee bochten gaan nog goed, maar als O. moet optrekken bij een stoplicht valt de vrouw in haar rolstoel om en komt met haar achterhoofd tegen de grond. "Ik ben toen direct gestopt op een kruispunt om te kijken hoe het met haar ging. Ze gaf toen aan dat ze pijn had aan haar pols en nek en ik dacht daarom dat het niet zo ernstig was", verklaart O. vandaag. Op het kruispunt vraagt een agente nog of de man hulp nodig heeft, maar dat is volgens hem niet nodig. Wel wil hij haar naar het ziekenhuis brengen.

Röntgenogen

Onderweg naar het AMC stopt de man nog om twee andere inzittenden af te zetten. Daarna rijdt hij richting het AMC. Onderweg komt hij nog een ambulance tegen. De medewerkers van die ambulance kunnen op dat moment niks voor hem doen omdat ze geen 'röntgenogen' hebben, verklaart O.. Ze kunnen wel een andere ambulance sturen, maar nadat O. daar 25 minuten op heeft staan wachten, besluit hij toch naar het ziekenhuis te rijden.

In het AMC blijkt de situatie ernstiger dan door O. is ingeschat en gaat het snel slechter met de vrouw. Ze blijkt een 'traumatische dwarslaesie', te hebben en wordt kunstmatig in slaap gehouden. Artsen trekken de conclusie dat de kwaliteit van leven minimaal zou zijn als ze de vrouw zouden behandelen. De familie kiest in overleg met het ziekenhuis voor palliatieve zorg, de vrouw overlijdt twee dagen later.