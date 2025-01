IDFA past gedragsregels aan na incident tussen Frits Barend en pro-Palestina demonstrant

Tijdens de openingsavond van het documentaire- en filmfestival in een vol Carré gooide een activist pamfletten in de lucht en schreeuwde dat het niet te tolereren is dat er films van Israëlische makers werden getoond tijdens het festival. Barend reageerde daarop: "Je komt hier toch voor de film?", vroeg hij aan de demonstrant. Hij stond niet op toen de activist langs hem heen wilde lopen om de zaal te verlaten en hij riep: "bevrijd de gijzelaars".

Veiligheid tijdens het festival

Omdat het in een volle zaal gebeurde, roept het incident volgens de festivalorganisatie en het onderzoeksbureau vragen op over hoe sociaal veilig het is en hoe de organisatie omgaat met ongewenst gedrag.

In de gedragscode staat dat bezoekers en personeel niet mogen discrimineren, pesten of seksueel ongepast gedrag mogen vertonen. Een IDFA-woordvoerder: "De bijbehorende meld- en klachtenregeling kan duidelijker onder de aandacht worden gebracht."

Het IDFA startte een onderzoek via een extern bureau. Twaalf getuigen werden gehoord en zes video's werden onderzocht. Uiteindelijk is de conclusie dat er verbaal en fysiek is gehandeld, maar dat de opvattingen heel uiteenlopend zijn over hoe ernstig het voorval was. Omdat er geen specifieke dader is aangewezen worden nu geen sancties ondernomen tegen Barend of de demonstrant.